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Оккупанты обстреляли центр Херсона: 3 пострадавших

Ирина БалачукВоскресенье, 18 декабря 2022, 12:16
Последствия российских ударов по Херсону 16 декабря. Фото иллюстративное из Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича

Утром 18 декабря российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего 3 человека получили ранения.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Херсон. По центру города нанесен очередной удар. Пострадало 3 человека. Они получили осколочные ранения".

Детали: Представитель ОП отметил, что один раненый в тяжелом состоянии.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.

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Темы: Херсонвойна
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