Оккупанты обстреляли центр Херсона: 3 пострадавших
Воскресенье, 18 декабря 2022, 12:16
Утром 18 декабря российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего 3 человека получили ранения.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь Тимошенко: "Херсон. По центру города нанесен очередной удар. Пострадало 3 человека. Они получили осколочные ранения".
Детали: Представитель ОП отметил, что один раненый в тяжелом состоянии.
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.
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