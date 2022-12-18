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У російському Бєлгороді прогриміли вибухи: 1 загиблий, 8 поранених

Ірина БалачукНеділя, 18 грудня 2022, 14:17
Вибухи у Бєлгороді. Фото з Telegram RT

Уранці 18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО і 4 постраждалих. Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгородському районі 1 людина загинула, а загалом поранення отримали 8 людей.  

Джерело: Гладков у Telegram, російські пропагандистські видання RT і РИА Новости

Пряма мова Гладкова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Є наслідки на землі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Бригади медиків доставляють їх до лікарні".

Деталі: Російський чиновник повідомив, що він нібито перебуває на місці події, а детальну інформацію надасть пізніше.

РИА Новости зазначили, що в небі над Бєлгородом було кілька гучних вибухів. 

 
Фото РИА Новости

Російське пропагандистське видання RT опублікувало фото і відео з Бєлгорода.

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На них видно стовп диму, а також вибите скло в будинках. 

 
Фото з Telegram-пабліків

Пізніше Гладков повідомив, що в Бєлгородському районі є один загиблий і один постраждалий. Пошкоджено птахофабрику. 

 
Пошкоджена птахофабрика 
Фото з Telegram Гладкова

У самому Бєлгороді, за його словами, постраждали 4 багатоквартирні будинки, 14 будинків у приватному секторі та 9 автомобілів.  

 
Фото з Telegram Гладкова

Один із восьми поранених – у реанімації. 

 
Фото з Telegram Гладкова

Гладков також опублікував фото пошкоджень у Бєлгороді та районі. 

Теми: Росіявибухвійна
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