У російському Бєлгороді прогриміли вибухи: 1 загиблий, 8 поранених

Вибухи у Бєлгороді. Фото з Telegram RT

Уранці 18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО і 4 постраждалих. Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгородському районі 1 людина загинула, а загалом поранення отримали 8 людей.

Джерело: Гладков у Telegram, російські пропагандистські видання RT і РИА Новости

Пряма мова Гладкова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Є наслідки на землі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Бригади медиків доставляють їх до лікарні".

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Уранці 18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО і 4 постраждалих. відео з Telegram RT pic.twitter.com/zIvsPUa5ts — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 18, 2022

Деталі: Російський чиновник повідомив, що він нібито перебуває на місці події, а детальну інформацію надасть пізніше.

РИА Новости зазначили, що в небі над Бєлгородом було кілька гучних вибухів.

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Фото РИА Новости

Російське пропагандистське видання RT опублікувало фото і відео з Бєлгорода.

У російському місті Бєлгород лунали вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО і 4 постраждалих. відео з російских пабліків у Telegram pic.twitter.com/pePYHORFOa — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 18, 2022

На них видно стовп диму, а також вибите скло в будинках.

Фото з Telegram-пабліків

Пізніше Гладков повідомив, що в Бєлгородському районі є один загиблий і один постраждалий. Пошкоджено птахофабрику.

Пошкоджена птахофабрика Фото з Telegram Гладкова

У самому Бєлгороді, за його словами, постраждали 4 багатоквартирні будинки, 14 будинків у приватному секторі та 9 автомобілів.

Фото з Telegram Гладкова

Один із восьми поранених – у реанімації.

Фото з Telegram Гладкова

Гладков також опублікував фото пошкоджень у Бєлгороді та районі.