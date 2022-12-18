У російському Бєлгороді прогриміли вибухи: 1 загиблий, 8 поранених
Уранці 18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО і 4 постраждалих. Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгородському районі 1 людина загинула, а загалом поранення отримали 8 людей.
Джерело: Гладков у Telegram, російські пропагандистські видання RT і РИА Новости
Пряма мова Гладкова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Є наслідки на землі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Бригади медиків доставляють їх до лікарні".
Уранці 18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО і 4 постраждалих. відео з Telegram RT pic.twitter.com/zIvsPUa5ts— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 18, 2022
Деталі: Російський чиновник повідомив, що він нібито перебуває на місці події, а детальну інформацію надасть пізніше.
РИА Новости зазначили, що в небі над Бєлгородом було кілька гучних вибухів.
Російське пропагандистське видання RT опублікувало фото і відео з Бєлгорода.
У російському місті Бєлгород лунали вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО і 4 постраждалих. відео з російских пабліків у Telegram pic.twitter.com/pePYHORFOa— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 18, 2022
На них видно стовп диму, а також вибите скло в будинках.
Пізніше Гладков повідомив, що в Бєлгородському районі є один загиблий і один постраждалий. Пошкоджено птахофабрику.
У самому Бєлгороді, за його словами, постраждали 4 багатоквартирні будинки, 14 будинків у приватному секторі та 9 автомобілів.
Один із восьми поранених – у реанімації.
Гладков також опублікував фото пошкоджень у Бєлгороді та районі.