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В российском Белгороде прогремели взрывы: 1 погибший, 8 раненых

Ирина БалачукВоскресенье, 18 декабря 2022, 14:17
Взрывы в Белгороде. Фото из Telegram RT

Утром 18 декабря в российском городе Белгород слышали взрывы, над одним из домов поднялся столб дыма, власти сообщили о работе ПВО и 4 пострадавших. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе 1 человек погиб, а ранения в общем получили 8 человек.  

Источник: Гладков в Telegram, российские пропагандистские издания RT и РИА Новости

Прямая речь Гладкова: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу". 

Детали: Российский чиновник сообщил, что он якобы находится на месте происшествия, а подробную информацию предоставит позже.

РИА Новости отметили, что в небе над Белгородом было несколько громких взрывов. 

 
Фото РИА Новости

Российское пропагандистское издание RT опубликовало фото и видео из Белгорода.

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На них видно столб дыма, а также выбитые стекла в домах. 

 
Фото Из Telegram-паблИков 

Позже Гладков сообщил, что в Белгородском районе есть один погибший и один пострадавший. Повреждена птицефабрика. 

 
Птицефабрика 
Фото Из Telegram Гладкова

В самом Белгороде, по его словам, пострадали 4 многоквартирных дома, 14 домов в частном секторе и 9 автомобилей.  

 
Фото Из Telegram Гладкова

Один из восьми раненых – в реанимации. 

 
Фото из Telegram Гладкова

Гладков также опубликовал фото повреждений в Белгороде и районе. 

Темы: Росcиявзрыввойна
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