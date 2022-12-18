В российском Белгороде прогремели взрывы: 1 погибший, 8 раненых

Взрывы в Белгороде. Фото из Telegram RT

Утром 18 декабря в российском городе Белгород слышали взрывы, над одним из домов поднялся столб дыма, власти сообщили о работе ПВО и 4 пострадавших. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе 1 человек погиб, а ранения в общем получили 8 человек.

Источник: Гладков в Telegram, российские пропагандистские издания RT и РИА Новости

Прямая речь Гладкова: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу".

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Уранці 18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО і 4 постраждалих. відео з Telegram RT pic.twitter.com/zIvsPUa5ts — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 18, 2022

Детали: Российский чиновник сообщил, что он якобы находится на месте происшествия, а подробную информацию предоставит позже.

РИА Новости отметили, что в небе над Белгородом было несколько громких взрывов.

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Фото РИА Новости

Российское пропагандистское издание RT опубликовало фото и видео из Белгорода.

У російському місті Бєлгород лунали вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО і 4 постраждалих. відео з російских пабліків у Telegram pic.twitter.com/pePYHORFOa — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 18, 2022

На них видно столб дыма, а также выбитые стекла в домах.

Фото Из Telegram-паблИков

Позже Гладков сообщил, что в Белгородском районе есть один погибший и один пострадавший. Повреждена птицефабрика.

Птицефабрика Фото Из Telegram Гладкова

В самом Белгороде, по его словам, пострадали 4 многоквартирных дома, 14 домов в частном секторе и 9 автомобилей.

Фото Из Telegram Гладкова

Один из восьми раненых – в реанимации.

Фото из Telegram Гладкова

Гладков также опубликовал фото повреждений в Белгороде и районе.