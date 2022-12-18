Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вже 3 дні не випускають людей з окупації – мер Мелітополя

Ірина БалачукНеділя, 18 грудня 2022, 13:39
Ілюстративне фото з сайту Укрінформ

Російські загарбники перестали випускати людей, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій, з 15 грудня не виїхав жоден мешканець.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Рашисти розпочали новий виток терору – тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених "новорічних канікулах". Починаючи з 15-го грудня і вже протягом 3-х днів не випускають з окупації жодної людини".

Деталі: Мер міста зазначив, що за тиждень із захоплених територій 4-х областей – Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської – до Запоріжжя окупанти випустили лише 174 людини.

Федоров також додав, що посилилась фільтрація і на альтернативних шляхах евакуації.

Раніше можна було виїхати з окупації через Донецьку область або Крим в сторону Грузії або Естонії та Латвії, але останнім часом почастішали випадки, коли на кордоні Росії та європейських країн окупанти розвертають авто українців назад.

Федоров вважає, що загарбники тримають всіх цивільних у заручниках в якості "живого щита", оскільки бояться наступу ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: евакуаціяокупаціяМелітополь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Підписники Маска вирішили, що йому слід піти з посади очільника Twitter

У Києві відкриють станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик"

На потреби легендарної бригади ПАНів з Криму збирають 10 мільйонів

Ситуація в енергосистемі "складна", відключення світла можуть бути тривалими

Атака дронів на Київ: збито 18 з 23 "Шахедів", пошкоджено об'єкт інфраструктури

За ніч Сили оборони знищили 30 ворожих дронів – повітряники

Усі новини...
евакуація
Евакуація у темряві: як поліцейські за допомогою тепловізора рятують поранених на Донеччині
Херсонщина: влада евакуює людей з лівого берега Дніпра, очікує активізації бойових дій
Для переселенців облаштовано 1,3 мільйона місць, 89% уже зайняті – ОП
Останні новини
14:02
"Шахед" вночі пролетів проблизу Південноукраїнської АЕС – Енергоатом
13:59
Кремль переконує, що Путін не буде схиляти Лукашенка до участі у війні
13:51
Мріє дожити до перемоги: у Львові лікарі перезапустили серце 101-річної жінки
13:46
Брязкання зброєю: ОДКБ анонсувала військові навчання на західних кордонах
13:44
В Україні оголошували повітряну тривогу через злети ворожих літаків
13:31
"Харківські угоди": розслідування держзради Януковича та Азарова завершено
13:28
Підписники Маска вирішили, що йому слід піти з посади очільника Twitter
13:25
відеоЯк обманюються українці: топ-5 міфів про енергосистему
13:22
ОпитувнняСкільки українців готові святкувати Різдво 25 грудня?
13:20
УВАГАЗСУ потрібна наша допомога. Виграй журнал із підписом Залужного в обмін на покращення ППО
Усі новини...