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Окупанти вже 3 дні не випускають людей з окупації – мер Мелітополя

Ірина БалачукНеділя, 18 грудня 2022, 12:39
Окупанти вже 3 дні не випускають людей з окупації – мер Мелітополя
Ілюстративне фото з сайту Укрінформ

Російські загарбники перестали випускати людей, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій, з 15 грудня не виїхав жоден мешканець.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Рашисти розпочали новий виток терору – тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених "новорічних канікулах". Починаючи з 15-го грудня і вже протягом 3-х днів не випускають з окупації жодної людини".

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Деталі: Мер міста зазначив, що за тиждень із захоплених територій 4-х областей – Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської – до Запоріжжя окупанти випустили лише 174 людини.

Федоров також додав, що посилилась фільтрація і на альтернативних шляхах евакуації.

Раніше можна було виїхати з окупації через Донецьку область або Крим в сторону Грузії або Естонії та Латвії, але останнім часом почастішали випадки, коли на кордоні Росії та європейських країн окупанти розвертають авто українців назад.

Федоров вважає, що загарбники тримають всіх цивільних у заручниках в якості "живого щита", оскільки бояться наступу ЗСУ.

Теми: евакуаціяокупаціяМелітополь
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