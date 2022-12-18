Оккупанты уже 3 дня не выпускают людей из оккупации – мэр Мелитополя

Российские захватчики перестали выпускать людей, которые хотят выехать с временно оккупированных территорий, с 15 декабря не выехал ни один житель.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Рашисты начали новый виток террора – держат жителей, которые хотят выехать из оккупации, на вынужденных "новогодних каникулах". Начиная с 15-го декабря и уже в течение 3-х дней не выпускают из оккупации ни одного человека".

Детали: Мэр города отметил, что за неделю из захваченных территорий 4-х областей – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской – в Запорожье оккупанты выпустили только 174 человека.

Федоров также добавил, что усилилась фильтрация и на альтернативных путях эвакуации.

Ранее можно было выехать из оккупации через Донецкую область или Крым в сторону Грузии или Эстонии и Латвии, но в последнее время участились случаи, когда на границе России и европейских стран оккупанты разворачивают машины украинцев обратно.

Федоров считает, что захватчики держат всех гражданских в заложниках в качестве "живого щита", поскольку боятся наступления ВСУ.