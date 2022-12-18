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Росіяни вдарили по лікарні на Харківщині: поранений фельдшер

Ірина БалачукНеділя, 18 грудня 2022, 13:43
Росіяни вдарили по лікарні на Харківщині: поранений фельдшер
ФОТО З TELEGRAM СИНЄГУБОВА 

Одна людина отримала поранення у результаті російських обстрілів Куп’янського району Харківської області.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вчергове вдарили по Куп’янщині. Сьогодні (18 грудня – ред.) вдень внаслідок обстрілів у смт. Ківшарівка поранений 31-річний фельдшер, чоловік отримав осколкові поранення, медики надали необхідну допомогу". 

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Фото з Telegram Синєгубова 

Деталі: Голова ОВА додав, що також постраждала місцева лікарня – у ній вибиті вікна, є руйнування. 

 
Фото з Telegram Синєгубова 

Теми: Харківська областьвійна
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