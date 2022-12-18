Росіяни вдарили по лікарні на Харківщині: поранений фельдшер

Одна людина отримала поранення у результаті російських обстрілів Куп’янського району Харківської області.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вчергове вдарили по Куп’янщині. Сьогодні (18 грудня – ред.) вдень внаслідок обстрілів у смт. Ківшарівка поранений 31-річний фельдшер, чоловік отримав осколкові поранення, медики надали необхідну допомогу".

Реклама:

Фото з Telegram Синєгубова

Деталі: Голова ОВА додав, що також постраждала місцева лікарня – у ній вибиті вікна, є руйнування.