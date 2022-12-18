Россияне ударили по больнице на Харьковщине: ранен фельдшер
Воскресенье, 18 декабря 2022, 14:43
Один человек получил ранения в результате российских обстрелов Купянского района Харьковской области.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Оккупанты в очередной раз ударили по Купянщине. Сегодня (18 декабря – ред.) днем в результате обстрелов в пгт. Ковшаровка ранен 31-летний фельдшер, мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь".
Детали: Глава ОВА добавил, что также пострадала местная больница – выбиты окна, есть разрушения.
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