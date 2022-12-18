Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили по больнице на Харьковщине: ранен фельдшер

Ирина БалачукВоскресенье, 18 декабря 2022, 14:43
ФОТО ИЗ TELEGRAM СИНЕГУБОВА 

Один человек получил ранения в результате российских обстрелов Купянского района Харьковской области.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты в очередной раз ударили по Купянщине. Сегодня (18 декабря – ред.) днем в результате обстрелов в пгт. Ковшаровка ранен 31-летний фельдшер, мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь". 

 
Фото Из Telegram СинЕгубова 

Детали: Глава ОВА добавил, что также пострадала местная больница – выбиты окна, есть разрушения.

 
Фото Из Telegram СинЕгубова 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Подписчики Маска решили, что ему следует уйти с должности главы Twitter  

В Киеве откроют станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик"

На нужды легендарной бригады ПАНов из Крыма собирают 10 миллионов

Ситуация в энергосистеме "сложная", отключения света могут быть длительными

Атака дронов на Киев: сбито 18 из 23 "Шахедов", поврежден объект инфраструктуры

За ночь Силы обороны уничтожили 30 вражеских дронов – воздушники

Все новости...
Харьковская область
На Изюмщине погибли 2 мужчин: подорвались на российской мине
На Харьковщине работник ГСЧС подорвался на мине, он в тяжелом состоянии
В Харькове, Киеве и на Днепропетровщине - взрывы: россияне бьют по энергообъектам
Последние новости
15:11
Польша предоставила военной помощи Украине минимум на $2 млрд - СМИ
15:10
фотоВ Киеве нашли обломки сбитых российских дронов
14:53
Помогает поставлять воду военным базам РФ в Крыму: СБУ изобличила прихвостня
14:52
На когда приходится день зимнего солнцестояния 2022 года
14:40
Папа Римский возвращает Греции статуи Парфенона из коллекций Ватикана
14:36
Сразу три самолета Путина взлетели в небо, чтобы "прикрыть" его путь в Беларусь
14:36
"Своего рода ленд-лиз": Джонсон создает фонд для поддержки украинских аграриев
14:35
В Вене разоблачили российского шпиона, сына бывшего дипломата
14:34
Укрзализныця запускает "лыжный экспресс": маршрут и расписание
14:33
МИД РФ угрожает Греции из-за планов предоставить ПВО Украине
Все новости...