На Ізюмщині загинули 2 чоловіків: підірвалися на російській міні
Неділя, 18 грудня 2022, 14:59
Двоє чоловіків загинули у с. Довгеньке Харківської області – вони підірвалися на міні.
Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram
Дослівно ОГП: "За даними слідства, у с. Довгеньке на Ізюмщині двоє місцевих жителів пішли по худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулись. Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців".
Деталі: Чоловіків шукали з використанням дрона.
18 грудня їх знайшли мертвими – вони підірвались на міні, залишеній окупантами.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) ККУ.
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