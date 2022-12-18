На Ізюмщині загинули 2 чоловіків: підірвалися на російській міні

Двоє чоловіків загинули у с. Довгеньке Харківської області – вони підірвалися на міні.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram



Дослівно ОГП: "За даними слідства, у с. Довгеньке на Ізюмщині двоє місцевих жителів пішли по худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулись. Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців".

Деталі: Чоловіків шукали з використанням дрона.

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18 грудня їх знайшли мертвими – вони підірвались на міні, залишеній окупантами.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) ККУ.