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На Изюмщине погибли 2 мужчин: подорвались на российской мине

Ирина БалачукВоскресенье, 18 декабря 2022, 14:59
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Двое мужчин погибли в с. Долгенькое Харьковской области – они подорвались на мине.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По данным следствия, в с. Довгенькое на Изюмщине двое местных жителей пошли за скотом, который потерялся. Однако в тот день они не вернулись. Родственники искали их по селу и не нашли. После этого они обратились в полицию".

Детали: Мужчин искали с помощью дрона. 

18 декабря их нашли мертвыми – они подорвались на мине, оставленной оккупантами. 

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК.

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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