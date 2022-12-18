На Изюмщине погибли 2 мужчин: подорвались на российской мине

Двое мужчин погибли в с. Долгенькое Харьковской области – они подорвались на мине.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По данным следствия, в с. Довгенькое на Изюмщине двое местных жителей пошли за скотом, который потерялся. Однако в тот день они не вернулись. Родственники искали их по селу и не нашли. После этого они обратились в полицию".

Реклама:

Детали: Мужчин искали с помощью дрона.

18 декабря их нашли мертвыми – они подорвались на мине, оставленной оккупантами.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК.