Міноборони Британії показало кадри з навчань українських військових

Міністерство оборони Британії показало кадри з навчань для українських піхотинців, які проходять підготовку у Сполученому Королівстві.

Як повідомляє "Європейська правда", фото опублікували у Twitter оборонного відомства.

Відомство зазначає, що фотографії зробили раніше цього тижня на тренуваннях українських військових на півночі Англії.

❄️ Ukrainian recruits taking part in the UK-led training programme have been training in snowy Northern England earlier this week, preparing them for frontline combat.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RJwHWyaJav