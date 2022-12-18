Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони Британії показало кадри з навчань українських військових

"Європейська правда"Неділя, 18 грудня 2022, 14:04
Міноборони Британії показало кадри з навчань українських військових
Фото з Twitter Ministry of Defence

Міністерство оборони Британії показало кадри з навчань для українських піхотинців, які проходять підготовку у Сполученому Королівстві.

Як повідомляє "Європейська правда", фото опублікували у Twitter оборонного відомства. 

Відомство зазначає, що фотографії зробили раніше цього тижня на тренуваннях українських військових на півночі Англії. 

Реклама:

Як розповідали раніше, українцям, які проходять навчання, дарують комплект спорядження для подальшої служби в Україні. Серед іншого, українським військовим дарують спеціально створені брендовані запальнички. 

Теми: Велика БританіяУкраїнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Велика Британія
У боях в Україні загинув 22-річний доброволець із Британії
Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
Британська компанія вироблятиме в Україні гаубиці натівського стандарту
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: