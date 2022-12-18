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Міноборони Британії показало кадри з навчань українських військових

"Європейська правда"Неділя, 18 грудня 2022, 15:04
Фото з Twitter Ministry of Defence

Міністерство оборони Британії показало кадри з навчань для українських піхотинців, які проходять підготовку у Сполученому Королівстві.

Як повідомляє "Європейська правда", фото опублікували у Twitter оборонного відомства. 

Відомство зазначає, що фотографії зробили раніше цього тижня на тренуваннях українських військових на півночі Англії. 

Як розповідали раніше, українцям, які проходять навчання, дарують комплект спорядження для подальшої служби в Україні. Серед іншого, українським військовим дарують спеціально створені брендовані запальнички. 

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Теми: Велика БританіяУкраїнаармія
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