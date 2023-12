Минобороны Британии показало кадры с учений украинских военных

Министерство обороны Великобритании показало кадры с учений для украинских пехотинцев, которые проходят подготовку в Соединенном Королевстве.

Как сообщает "Европейская правда", фото опубликовали в Twitter оборонного ведомства.

Ведомство отмечает, что фотографии сделали ранее на этой неделе на учениях украинских военных на севере Англии.

❄️ Ukrainian recruits taking part in the UK-led training programme have been training in snowy Northern England earlier this week, preparing them for frontline combat.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RJwHWyaJav