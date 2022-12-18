Кадиров китайською звернувся до мусульман усього світу

Глава Чечні Рамзан Кадиров китайською мовою закликав мусульман усього світу "об'єднати спільні зусилля проти НАТО".

Джерело: Кадиров у Telegram, ТАСС

Пряма мова Кадирова: "За останні 100 років Сполучені Штати і Європа організували десятки воєн, військових переворотів і вторгнень. Мільйони мирних жителів стали їхніми жертвами. Хоча наразі вони несуть ще страшнішу загрозу, руйнуючи всі моральні цінності, які сформовані народами всіх країн за час існування людства...

Їхні гроші та зброя - ніщо перед лицем нашої солідарності, волі та віри в нашого Творця!".

Деталі: За його словами, Північноатлантичний альянс загрожує існуванню всього світу, "але Росія, всупереч усім прогнозам Заходу, кинула виклик цьому злу і впевнено рухається до перемоги".

Кадиров закликав мусульман "стати на один бік із братами" і "проти спільного ворога", тому що НАТО "скоро прийде топтати їхню батьківщину".