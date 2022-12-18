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Кадыров на китайском языке обратился к мусульманам всего мира

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 15:58
РАМЗАН КАДыРОВ, ФОТО ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров на китайском языке призвал мусульман всего мира "объединить общие усилия против НАТО".

Источник: Кадыров в Telegram, ТАСС

Прямая речь Кадырова: "За последние 100 лет Соединенные Штаты и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений. Миллионы мирных жителей стали их жертвами. Хотя в данный момент они несут еще более страшную угрозу, разрушая все моральные ценности, которые сформированы народами всех стран за время существования человечества...

Их деньги и оружие - ничто перед лицом нашей солидарности, воли и веры в нашего Создателя!".

Детали: По его словам, Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира, "но Россия, вопреки всем прогнозам Запада, бросила вызов этому злу и уверенно движется к победе".

Кадыров призвал мусульман "стать на одну сторону с братьями" и "против общего врага", потому что НАТО "скоро придет топтать их родину".

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Темы: КадыровпропагандавойнаРосcия
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