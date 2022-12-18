Авто впало з мосту на Миколаївщині, 5 загиблих
Неділя, 18 грудня 2022, 17:21
На Миколаївщині у Первомайському районі загинуло 5 людей в автомобілі, який впав з мосту.
Джерело: ДСНС
Деталі: Інформація надійшла до рятувальників 18 грудня близько 14:00.
Наразі відомо, що з мосту у річку Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma.
Загинули 5 осіб, з них 2 дитини 2015 та 2017 р.н.
Рятувальники дістали автомобіль за допомогою крана та деблокували тіла.
Причини, чому автомобіль впав у воду, не уточнюють.
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