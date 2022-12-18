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Авто впало з мосту на Миколаївщині, 5 загиблих

Роман ПетренкоНеділя, 18 грудня 2022, 17:21
фото дснс

На Миколаївщині у Первомайському районі загинуло 5 людей в автомобілі, який впав з мосту.

Джерело: ДСНС

Деталі: Інформація надійшла до рятувальників 18 грудня близько 14:00.

Наразі відомо, що з мосту у річку Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma.

Загинули 5 осіб, з них 2 дитини 2015 та 2017 р.н.

Рятувальники дістали автомобіль за допомогою крана та деблокували тіла.

Причини, чому автомобіль впав у воду, не уточнюють.

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Теми: Миколаївська областьДТПДСНС
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