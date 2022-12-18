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Авто упало с моста в Николаевской области, 5 погибших

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 17:21
фото гсчс

На Николаевщине в Первомайском районе погибли 5 человек в автомобиле, который упал с моста.

Источник: ГСЧС

Детали: Информация поступила к спасателям 18 декабря около 14:00.

Известно, что с моста в реку Кодыма упал легковой автомобиль Mitsubishi Sigma.

Погибли 5 человек, из них 2 ребенка 2015 и 2017 г.р.

Спасатели достали автомобиль с помощью крана и деблокировали тела.

Причины, почему автомобиль упал в воду, не уточняют.

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Темы: Николаевская областьДТПГСЧС
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