Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Авто упало с моста в Николаевской области, 5 погибших

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 16:21
Авто упало с моста в Николаевской области, 5 погибших
фото гсчс

На Николаевщине в Первомайском районе погибли 5 человек в автомобиле, который упал с моста.

Источник: ГСЧС

Детали: Информация поступила к спасателям 18 декабря около 14:00.

Реклама:

Известно, что с моста в реку Кодыма упал легковой автомобиль Mitsubishi Sigma.

Погибли 5 человек, из них 2 ребенка 2015 и 2017 г.р.

Спасатели достали автомобиль с помощью крана и деблокировали тела.

ВИДЕО ДНЯ

Причины, почему автомобиль упал в воду, не уточняют.

 

Темы: Николаевская областьДТПГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Николаевская область
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Украинцев призывают к осмотрительности 23-24 августа: У нас День Независимости, а россияне коварны
"Психические болезни" для уклонистов: на Николаевщине разоблачили масштабную схему торговли справками
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: