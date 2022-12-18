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Путін розповів російським дітям, що "зміни у РФ і світі - на краще"

Роман ПетренкоНеділя, 18 грудня 2022, 18:11
путін, фото риа новости

Президент Росії Володимир Путін записав відеозвернення до учасників першого з'їзду Російського руху дітей і молоді та заявив, що зміни, які відбуваються в Росії і в усьому світі, - на краще

Джерело: сайт Кремля

Деталі: Путін не згадав ні про війну, ні про Україну, але заявив, що "всі народи по-справжньому рівні".

Пряма мова Путіна: "Ви напевно знаєте: великі зміни сьогодні відбуваються не тільки в Росії, змінюється весь світ. Вірю, що це зміни на краще.

І сподіваюся, що своїми справами, вчинками, своєю рішучістю і при цьому відкритістю наших намірів, планів, принципів ми зможемо зробити світ більш справедливим.

Таким, де всі народи по-справжньому рівні, де кожен має право на повагу, на те, щоб слідувати своїм традиціям, розмовляти своєю рідною мовою, шанувати своїх предків, і де всі мають можливість для максимальної самореалізації незалежно від того, в яких умовах людина виросла, з якої сім'ї вона походить".

Теми: ПутінРосіяпропагандадіти
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