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Путин рассказал российским детям, что "перемены в РФ и мире – в лучшую сторону"

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 17:11
Путин рассказал российским детям, что перемены в РФ и мире – в лучшую сторону
путин, фото риа новости

Президент России Владимир Путин записал видео-обращение к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи и заявил, что происходящие в России и во всем мире перемены — в лучшую сторону

Источник: сайт Кремля

Детали: Путин не вспомнил ни про войну, ни про Украину, но заявил, что "все народы по-настоящему равны".

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Прямая речь Путина: "Вы наверняка знаете: большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону.

И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым.

Таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своём родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит".

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Темы: ПутинРосcияпропагандадети
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