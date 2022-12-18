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Латвія виділить 560 тисяч євро на купівлю генераторів для українських ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 18 грудня 2022, 17:46

Уряд Латвії ухвалив рішення підтримати ініціативу Міністерства культури про виділення 559 640 євро на непередбачувані витрати для українських державних мас-медіа.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Сума буде передана до латвійської Ради суспільних електронних ЗМІ (SEPLP) на придбання дизельних генераторів, необхідних для роботи державних суспільних телерадіокомпаній України.

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29 листопада міністр культури України Олександр Ткаченко звернувся до колег у країнах Євросоюзу з проханням надати всю можливу підтримку українському культурному сектору та ЗМІ, щоб пережити зиму. Особливо українські мас-медіа потребують дизельних генераторів.

Кабмін Латвії вирішив виділити майже 560 тисяч євро з держбюджету для закупівлі генераторів для потреб України.

Як відомо, 29 червня у Львові між міністерства культури Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини та України підписали Львівську декларацію, яка, зокрема, оцінює можливості створення спеціального фонду підтримки культурної спадщини та діяльності українських державних ЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що Хорватія передасть Україні понад 230 трансформаторів різної потужності, а 50 генераторів, які надала країна, вже доправлені в різні регіони України. 

Теми: ЛатвіяЗМІвійна
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