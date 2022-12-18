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Латвия выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 18 декабря 2022, 17:46

Правительство Латвии приняло решение поддержать инициативу Министерства культуры о выделении 559 640 евро на непредвиденные расходы для украинских государственных масс-медиа.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Сумма будет передана в латвийский Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) на приобретение дизельных генераторов, необходимых для работы государственных общественных телерадиокомпаний Украины.

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29 ноября министр культуры Украины Александр Ткаченко обратился к коллегам в странах Евросоюза с просьбой оказать всю возможную поддержку украинскому культурному сектору и СМИ, чтобы пережить зиму. Особенно украинские масс-медиа нуждаются в дизельных генераторах.

Кабмин Латвии решил выделить почти 560 тысяч евро из госбюджета для закупки генераторов для нужд Украины.

Как известно, 29 июня во Львове между министерства культуры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии и Украины подписали Львовскую декларацию, которая, в частности, оценивает возможности создания специального фонда поддержки культурного наследия и деятельности украинских государственных СМИ.

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Ранее сообщалось, что Хорватия передаст Украине более 230 трансформаторов различной мощности, а 50 генераторов, которые предоставила страна, уже доставлены в разные регионы Украины. 

Темы: ЛатвияСМИвойна
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