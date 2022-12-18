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Ворог зосередився на наступі на двох напрямках Донецької області - Генштаб

Валентина РоманенкоНеділя, 18 грудня 2022, 18:14
Ворог зосередився на наступі на двох напрямках Донецької області - Генштаб
Атланти, які тримають українську землю. ілюстратичне фото ЗСУ

Російські окупаційні війська зосереджують зусилля на спробах наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 18 грудня

Дослівно: "Ворог намагається відновити втрачене положення на Лиманському напрямку; на Запорізькому - відновлює залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення.

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Зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  На інших напрямках ворог веде оборону, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України".

Деталі: Протягом доби 18 грудня російські окупанти завдали 4 ракетних удари, а також здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку мінометного обстрілу зазнав населений пункт Білокопитове Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ, здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Берестового на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого впливу біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Українська авіація протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу вразили 2 склади боєприпасів.

Теми: війнаГенштаб
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