Враг сосредоточился на наступлении на двух направлениях Донецкой области - Генштаб

Российские оккупационные войска сосредотачивают усилия на попытках наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 18 декабря

Дословно: "Враг пытается восстановить утраченное положение на Лиманском направлении; на Запорожском - восстанавливает железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения.

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Сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На других направлениях враг ведет оборону, сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины".

Детали: В течение суток 18 декабря российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, а также совершили около 20 обстрелов из РСЗО. Пострадала гражданская инфраструктура и мирное население.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении минометному обстрелу подвергся населенный пункт Белокопытово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировку войск, совершил танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Волчанск, Фиголевка, Двуречная и Новомлинск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы Ягодного, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестового на Харьковщине и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес огневого воздействия возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Украинская авиация в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 склада боеприпасов.