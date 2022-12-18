У Росії знову масштабна пожежа – на нафтогазовому родовищі
Неділя, 18 грудня 2022, 20:22
Пожежа сталася на Марковському нафтогазоконденсатному родовищі в російській Іркутській області, повідомляють про 5 постраждалих.
Деталі: Повідомляється, що пожежу на площі тисячі квадратних метрів локалізували швидко, загиблих немає, а поранених п'ятеро.
Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що "сталася пожежа на технологічній установці", у соцмережах пишуть, що чули вибух.
Поки що причини не повідомили.
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