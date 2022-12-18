У Росії знову масштабна пожежа – на нафтогазовому родовищі

Пожежа сталася на Марковському нафтогазоконденсатному родовищі в російській Іркутській області, повідомляють про 5 постраждалих.

Джерело: РБК. "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що пожежу на площі тисячі квадратних метрів локалізували швидко, загиблих немає, а поранених п'ятеро.

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Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що "сталася пожежа на технологічній установці", у соцмережах пишуть, що чули вибух.

Поки що причини не повідомили.