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У Росії знову масштабна пожежа – на нафтогазовому родовищі

Роман ПетренкоНеділя, 18 грудня 2022, 19:22
У Росії знову масштабна пожежа – на нафтогазовому родовищі
скріншот

Пожежа сталася на Марковському нафтогазоконденсатному родовищі в російській Іркутській області, повідомляють про 5 постраждалих.

Джерело: РБК. "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що пожежу на площі тисячі квадратних метрів локалізували швидко, загиблих немає, а поранених п'ятеро.

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Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що "сталася пожежа на технологічній установці", у соцмережах пишуть, що чули вибух.

Поки що причини не повідомили.

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Теми: Росіяпожежа
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