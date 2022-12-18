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В России снова масштабный пожар - на нефтегазовом месторождении

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 19:22
В России снова масштабный пожар - на нефтегазовом месторождении
скриншот

Пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в российской Иркутской области, сообщают о 5 пострадавших.

Источник: РБК. "Медуза"

Детали: Сообщается, что пожар на площади тысячи квадратных метров локализовали быстро, погибших нет, а раненых пятеро.

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Пропагандистские СМИ сообщают, что "произошел пожар на технологической установке", в соцсетях пишут, что слышали взрыв.

Пока что причины не сообщили.

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Темы: Росcияпожар
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