В России снова масштабный пожар - на нефтегазовом месторождении
Воскресенье, 18 декабря 2022, 19:22
Пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в российской Иркутской области, сообщают о 5 пострадавших.
Детали: Сообщается, что пожар на площади тысячи квадратных метров локализовали быстро, погибших нет, а раненых пятеро.
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Пропагандистские СМИ сообщают, что "произошел пожар на технологической установке", в соцсетях пишут, что слышали взрыв.
Пока что причины не сообщили.
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