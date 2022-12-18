РВА: жителів Нікопольського району просять провести ніч в укритті – росіяни готують обстріли
Неділя, 18 грудня 2022, 20:08
Росіяни готуються вночі обстріляти Нікопольський район Дніпропетровщини, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
Джерело: Євтушенко у Telegram
Пряма мова Євтушенка: "За інформацією партизан, ординці готуються до повторного обстрілу, тож прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін".
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Деталі: За його словами, у неділю окупанти обстріляли Марганецьку громаду.