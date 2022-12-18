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РВА: жителів Нікопольського району просять провести ніч в укритті – росіяни готують обстріли

Роман ПетренкоНеділя, 18 грудня 2022, 21:08

Росіяни готуються вночі обстріляти Нікопольський район Дніпропетровщини, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Джерело: Євтушенко у Telegram

Пряма мова Євтушенка: "За інформацією партизан, ординці готуються до повторного обстрілу, тож прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін".

Деталі: За його словами, у неділю окупанти обстріляли Марганецьку громаду.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілРосія
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