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РВА: жителей Никопольского района просят провести ночь в укрытии - россияне готовят обстрелы

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 20:08

Россияне готовятся ночью обстрелять Никопольский район Днепропетровщины, сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Источник: Евтушенко в Telegram

Прямая речь Евтушенко: "По информации партизан, ордынцы готовятся к повторному обстрелу, поэтому прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен".

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Детали: По его словам, в воскресенье оккупанты обстреляли Марганецкую громаду.

Темы: Днепропетровская областьобстрелРосcия
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