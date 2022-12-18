РВА: жителей Никопольского района просят провести ночь в укрытии - россияне готовят обстрелы
Воскресенье, 18 декабря 2022, 21:08
Россияне готовятся ночью обстрелять Никопольский район Днепропетровщины, сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
Источник: Евтушенко в Telegram
Прямая речь Евтушенко: "По информации партизан, ордынцы готовятся к повторному обстрелу, поэтому прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен".
Детали: По его словам, в воскресенье оккупанты обстреляли Марганецкую громаду.
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