Миколаївщину атакують дрони-камікадзе, є збиття – Кім

повітряна тривога на Миколаївщині у неділю ввечері, alerts.in.ua

У Миколаївській області зафіксовано іранські дрони-камікадзе, їх почали збивати.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Дослівно: "У нас мопеди. Сподіваюся, не долетять".

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Деталі: Пізніше Кім обурився, що в області не оголошено повітряну тривогу.

"Я не знаю, чому немає тривоги! Повітряна тривога! Є вже навіть збиття", - написав він.

Після цього на Миколаївщині таки оголосили повітряну тривогу.