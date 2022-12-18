Миколаївщину атакують дрони-камікадзе, є збиття – Кім
Неділя, 18 грудня 2022, 22:42
У Миколаївській області зафіксовано іранські дрони-камікадзе, їх почали збивати.
Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram
Дослівно: "У нас мопеди. Сподіваюся, не долетять".
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Деталі: Пізніше Кім обурився, що в області не оголошено повітряну тривогу.
"Я не знаю, чому немає тривоги! Повітряна тривога! Є вже навіть збиття", - написав він.
Після цього на Миколаївщині таки оголосили повітряну тривогу.
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