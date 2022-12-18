Николаевскую область атакуют дроны-камикадзе, их сбивают – Ким

воздушная тревога на Николаевщине в воскресенье вечером, alerts.in.ua

В Николаевской области зафиксированы иранские дроны-камикадзе, их начали сбивать.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Дословно: "У нас мопеды. Надеюсь, не долетят".

Детали: Позже Ким возмутился, что в области не объявлена воздушная тревога.

"Я не знаю, почему нет тревоги! Воздушная тревога! Есть уже даже сбития", - написал он.

После этого на Николаевщине таки объявили воздушную тревогу.