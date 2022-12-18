Николаевскую область атакуют дроны-камикадзе, их сбивают – Ким
Воскресенье, 18 декабря 2022, 23:42
В Николаевской области зафиксированы иранские дроны-камикадзе, их начали сбивать.
Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram
Дословно: "У нас мопеды. Надеюсь, не долетят".
Детали: Позже Ким возмутился, что в области не объявлена воздушная тревога.
"Я не знаю, почему нет тревоги! Воздушная тревога! Есть уже даже сбития", - написал он.
После этого на Николаевщине таки объявили воздушную тревогу.