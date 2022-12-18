Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В "Укренерго" попередили про значний дефіцит електрики в понеділок

Катерина ТищенкоНеділя, 18 грудня 2022, 23:01
В Укренерго попередили про значний дефіцит електрики в понеділок
ілюстративне фото Pixabay

В "Укренерго" попереджають, що в понеділок спостерігатиметься значний дефіцит в енергосистемі через морози.

Джерело: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону

Деталі: На питання, чому в неділю збільшилося споживання електроенергії, хоча у вихідний день воно мало би зменшитися, Кудрицький відповів: "Тому що холодно. В основному, це фактор температури".

Реклама:

Пряма мови: "Холодно буде і завтра. Тому сьогодні і завтра дефіцит буде значним. Особливо завтра, тому що робочий день і очікуються досить сильні морози. Після чого і температура почне підніматися, і ми відновлюємося".

Більше деталей: Голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що енергетики впоралися з відновленням енергомереж після масованого обстрілу 16 грудня "досить непогано" і мають "дуже пристойний результат".

Теми: електроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
електроенергія
Норвегія відкрила найбільшу у світі плавучу вітрову електростанцію
Держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації – ЗМІ
У Росії віялові відключення електроенергії, РФ обмежила перетоки в Китай
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: