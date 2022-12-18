В "Укренерго" попередили про значний дефіцит електрики в понеділок

В "Укренерго" попереджають, що в понеділок спостерігатиметься значний дефіцит в енергосистемі через морози.

Джерело: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону

Деталі: На питання, чому в неділю збільшилося споживання електроенергії, хоча у вихідний день воно мало би зменшитися, Кудрицький відповів: "Тому що холодно. В основному, це фактор температури".

Реклама:

Пряма мови: "Холодно буде і завтра. Тому сьогодні і завтра дефіцит буде значним. Особливо завтра, тому що робочий день і очікуються досить сильні морози. Після чого і температура почне підніматися, і ми відновлюємося".

Більше деталей: Голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що енергетики впоралися з відновленням енергомереж після масованого обстрілу 16 грудня "досить непогано" і мають "дуже пристойний результат".