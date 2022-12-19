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В "Укрэнерго" предупредили о значительном дефиците электроэнергии в понедельник

Катерина ТищенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 00:01
иллюстративное фото Pixabay

В "Укрэнерго" предупреждают, что в понедельник будет наблюдаться значительный дефицит в энергосистеме из-за морозов.

Источник: председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона

Детали: На вопрос, почему в воскресенье увеличилось потребление электроэнергии, хотя в выходной день оно должно было бы уменьшиться, Кудрицкий ответил: "Потому что холодно. В основном, это фактор температуры".

Прямая речь: "Холодно будет и завтра. Поэтому сегодня и завтра дефицит будет значительным. Особенно завтра, потому что рабочий день и ожидаются достаточно сильные морозы. После чего и температура начнет подниматься, и мы восстанавливаемся".

Больше деталей: Председатель правления НЭК "Укрэнерго" отметил, что энергетики справились с восстановлением энергосетей после массированного обстрела 16 декабря "достаточно неплохо" и имеют "очень приличный результат".

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Темы: электроэнергия
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