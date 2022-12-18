Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В "Укрэнерго" предупредили о значительном дефиците электроэнергии в понедельник

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 23:01
В Укрэнерго предупредили о значительном дефиците электроэнергии в понедельник
иллюстративное фото Pixabay

В "Укрэнерго" предупреждают, что в понедельник будет наблюдаться значительный дефицит в энергосистеме из-за морозов.

Источник: председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона

Детали: На вопрос, почему в воскресенье увеличилось потребление электроэнергии, хотя в выходной день оно должно было бы уменьшиться, Кудрицкий ответил: "Потому что холодно. В основном, это фактор температуры".

Реклама:

Прямая речь: "Холодно будет и завтра. Поэтому сегодня и завтра дефицит будет значительным. Особенно завтра, потому что рабочий день и ожидаются достаточно сильные морозы. После чего и температура начнет подниматься, и мы восстанавливаемся".

Больше деталей: Председатель правления НЭК "Укрэнерго" отметил, что энергетики справились с восстановлением энергосетей после массированного обстрела 16 декабря "достаточно неплохо" и имеют "очень приличный результат".

Темы: электроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
электроэнергия
Норвегия открыла крупнейшую в мире плавучую ветровую электростанцию
Государство платило солнечным станциям брата Шурмы за электроэнергию в оккупации - СМИ
В России веерные отключения электроэнергии, РФ ограничила перетоки в Китай
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: