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В Алчевську запалав склад росіян – СтратКом

"Українська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 00:30
В Алчевську запалав склад росіян – СтратКом
Палаючий склад в Алчевську, скріншот з відео СтратКому

У тимчасово окупованому Алчевську Луганської області після "прильоту" спалахнув російський склад.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram

Деталі: З посиланням на місцевих мешканців Стартком повідомив, що в Алчевську горить склад пально-мастильних матеріалів.

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Пожежа спалахнула після того, як по складу був "прильот".

На відео, яке опублікував Стартком, зафіксоване сильне полум'я.

Інші подробиці події невідомі.

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Теми: Луганська областьпожежаокупація
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