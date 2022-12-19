В Алчевську запалав склад росіян – СтратКом
Понеділок, 19 грудня 2022, 01:30
У тимчасово окупованому Алчевську Луганської області після "прильоту" спалахнув російський склад.
Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram
Деталі: З посиланням на місцевих мешканців Стартком повідомив, що в Алчевську горить склад пально-мастильних матеріалів.
Пожежа спалахнула після того, як по складу був "прильот".
На відео, яке опублікував Стартком, зафіксоване сильне полум'я.
Інші подробиці події невідомі.