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В Алчевске загорелся склад россиян – СтратКом

"Украинская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 01:30
Горящий склад в Алчевске, скриншот из видео СтратКома

Во временно оккупированном Алчевске Луганской области после "прилета" вспыхнул российский склад.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Детали: Со ссылкой на местных жителей СтартКом сообщил, что в Алчевске горит склад горюче-смазочных материалов.

Пожар вспыхнул после того, как по складу был "прилет".

На видео, которое опубликовал СтартКом, зафиксировано сильное пламя.

Другие подробности происшествия неизвестны.

Темы: Луганская областьпожароккупация
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