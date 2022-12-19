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В Алчевске загорелся склад россиян – СтратКом

"Украинская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 00:30
В Алчевске загорелся склад россиян – СтратКом
Горящий склад в Алчевске, скриншот из видео СтратКома

Во временно оккупированном Алчевске Луганской области после "прилета" вспыхнул российский склад.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Детали: Со ссылкой на местных жителей СтартКом сообщил, что в Алчевске горит склад горюче-смазочных материалов.

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Пожар вспыхнул после того, как по складу был "прилет".

На видео, которое опубликовал СтартКом, зафиксировано сильное пламя.

Другие подробности происшествия неизвестны.

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Темы: Луганская областьпожароккупация
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