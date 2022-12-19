В Алчевске загорелся склад россиян – СтратКом
Понедельник, 19 декабря 2022, 01:30
Во временно оккупированном Алчевске Луганской области после "прилета" вспыхнул российский склад.
Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram
Детали: Со ссылкой на местных жителей СтартКом сообщил, что в Алчевске горит склад горюче-смазочных материалов.
Пожар вспыхнул после того, как по складу был "прилет".
На видео, которое опубликовал СтартКом, зафиксировано сильное пламя.
Другие подробности происшествия неизвестны.