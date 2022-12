Маск запустив голосування, чи має він піти з посади керівника Twitter

Власник Twitter Ілон Маск запустив опитування, чи повинен він залишити посаду голови компанії.

Джерело: Маск у Twitter

Деталі: Маск запитав у користувачів соцмережі: "Чи повинен я піти з посади голови Twitter?".

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Мільярдер пообіцяв виконати результати опитування.

За перші півгодини в голосуванні взяли участь понад 2 млн користувачів. 56,2% учасників опитування висловилися "за".

У наступному своєму твіті Маск написав: "Як кажуть, будьте обережні зі своїми бажаннями, бо можете їх отримати".

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it