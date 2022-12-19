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Маск запустив голосування, чи має він піти з посади керівника Twitter

"Українська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 01:11
Маск запустив голосування, чи має він піти з посади керівника Twitter
ІЛОН МАСК, ФОТО GETTY IMAGES

Власник Twitter Ілон Маск запустив опитування, чи повинен він залишити посаду голови компанії.

Джерело: Маск у Twitter

Деталі: Маск запитав у користувачів соцмережі: "Чи повинен я піти з посади голови Twitter?".

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Мільярдер пообіцяв виконати результати опитування.

За перші півгодини в голосуванні взяли участь понад 2 млн користувачів. 56,2% учасників опитування висловилися "за".

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У наступному своєму твіті Маск написав: "Як кажуть, будьте обережні зі своїми бажаннями, бо можете їх отримати".

Нагадаємо: Twitter після опитування від Маска розблокував журналістів, акаунти яких призупинили.

Теми: Маскопитування
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