Маск запустив голосування, чи має він піти з посади керівника Twitter
Понеділок, 19 грудня 2022, 02:11
Власник Twitter Ілон Маск запустив опитування, чи повинен він залишити посаду голови компанії.
Джерело: Маск у Twitter
Деталі: Маск запитав у користувачів соцмережі: "Чи повинен я піти з посади голови Twitter?".
Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022
Мільярдер пообіцяв виконати результати опитування.
За перші півгодини в голосуванні взяли участь понад 2 млн користувачів. 56,2% учасників опитування висловилися "за".
У наступному своєму твіті Маск написав: "Як кажуть, будьте обережні зі своїми бажаннями, бо можете їх отримати".
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As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022
Нагадаємо: Twitter після опитування від Маска розблокував журналістів, акаунти яких призупинили.