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Маск запустил голосование, должен ли он уйти с должности руководителя Twitter

"Украинская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 02:11
ИЛОН МАСК, ФОТО GETTY IMAGES

Владелец Twitter Илон Маск запустил опрос, должен ли он покинуть пост главы компании.

Источник: Маск в Twitter

Детали: Маск спросил у пользователей соцсети: "Должен ли я уйти с должности главы Twitter?".

Миллиардер пообещал выполнить результаты опроса.

За первые полчаса в голосовании приняли участие более 2 млн пользователей. 56,2% участников опроса высказались "за".

 

В следующем своем твите Маск написал: "Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что можете их получить".

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Напомним: Twitter после опроса от Маска разблокировал журналистов, аккаунты которых приостановили.

Темы: Маскопрос
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