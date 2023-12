Маск запустил голосование, должен ли он уйти с должности руководителя Twitter

Владелец Twitter Илон Маск запустил опрос, должен ли он покинуть пост главы компании.

Источник: Маск в Twitter

Детали: Маск спросил у пользователей соцсети: "Должен ли я уйти с должности главы Twitter?".

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Миллиардер пообещал выполнить результаты опроса.

За первые полчаса в голосовании приняли участие более 2 млн пользователей. 56,2% участников опроса высказались "за".

В следующем своем твите Маск написал: "Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что можете их получить".

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it