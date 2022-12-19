Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Маск запустил голосование, должен ли он уйти с должности руководителя Twitter

"Украинская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 01:11
Маск запустил голосование, должен ли он уйти с должности руководителя Twitter
ИЛОН МАСК, ФОТО GETTY IMAGES

Владелец Twitter Илон Маск запустил опрос, должен ли он покинуть пост главы компании.

Источник: Маск в Twitter

Детали: Маск спросил у пользователей соцсети: "Должен ли я уйти с должности главы Twitter?".

Реклама:

Миллиардер пообещал выполнить результаты опроса.

За первые полчаса в голосовании приняли участие более 2 млн пользователей. 56,2% участников опроса высказались "за".

ВИДЕО ДНЯ
 

В следующем своем твите Маск написал: "Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что можете их получить".

Напомним: Twitter после опроса от Маска разблокировал журналистов, аккаунты которых приостановили.

Темы: Маскопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Маск
SpaceX блокировала работу Starlink для украинских военных из-за политических симпатий Маска - СМИ
New Yorker: Маск публично солгал о разговоре с Путиным осенью 2022 года
Маск говорит, что функцию блокировки удалят из X
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: