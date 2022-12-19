Маск запустил голосование, должен ли он уйти с должности руководителя Twitter
Понедельник, 19 декабря 2022, 01:11
Владелец Twitter Илон Маск запустил опрос, должен ли он покинуть пост главы компании.
Источник: Маск в Twitter
Детали: Маск спросил у пользователей соцсети: "Должен ли я уйти с должности главы Twitter?".
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Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022
Миллиардер пообещал выполнить результаты опроса.
За первые полчаса в голосовании приняли участие более 2 млн пользователей. 56,2% участников опроса высказались "за".
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В следующем своем твите Маск написал: "Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что можете их получить".
As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022
Напомним: Twitter после опроса от Маска разблокировал журналистов, аккаунты которых приостановили.