За ніч Сили оборони знищили 30 ворожих дронів – повітряники
Понеділок, 19 грудня 2022, 07:52
У ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Телеграм
Дослівно: "Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів.
Як і минулого разу, ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.
Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять "шахедів" російських окупантів!"
Деталі: Як зазначають повітряники, до знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.