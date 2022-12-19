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За ніч Сили оборони знищили 30 ворожих дронів – повітряники

Ольга Глущенко Понеділок, 19 грудня 2022, 06:52
За ніч Сили оборони знищили 30 ворожих дронів – повітряники
фото: Повітряні сили

У ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Телеграм

Дослівно: "Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів.

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Як і минулого разу, ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять "шахедів" російських окупантів!"

Деталі: Як зазначають повітряники, до знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.

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Теми: Збройні силиавіавійна
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