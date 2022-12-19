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За ночь Силы обороны уничтожили 30 вражеских дронов – воздушники

Ольга ГлущенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 07:52
фото: Воздушные силы

В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", 30 из которых уничтожили Силы обороны.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Телеграмм

Дословно: "Всего обнаружено около тридцати пяти барражирующих боеприпасов.

Как и в прошлый раз, ударные БпЛА запущены с восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено тридцать "шахедов" российских оккупантов!"

Детали: Как отмечают воздушники, к уничтожению воздушных целей привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы.

Темы: Вооруженные силыавиавойна
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