За ночь Силы обороны уничтожили 30 вражеских дронов – воздушники
Понедельник, 19 декабря 2022, 06:52
В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", 30 из которых уничтожили Силы обороны.
Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Телеграмм
Дословно: "Всего обнаружено около тридцати пяти барражирующих боеприпасов.
Реклама:
Как и в прошлый раз, ударные БпЛА запущены с восточного побережья Азовского моря.
Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено тридцать "шахедов" российских оккупантов!"
Детали: Как отмечают воздушники, к уничтожению воздушных целей привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы.
ВИДЕО ДНЯ