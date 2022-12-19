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Окупанти за добу вбили 3 мирних жителів Донеччини – ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 грудня 2022, 08:46
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДСНС

За минулу добу окупанти вбили 3 мирних жителів Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 18 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 у Торському".

 

Деталі: За його словами¸ це 4 людини в області дістали поранення.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійна
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