Окупанти за добу вбили 3 мирних жителів Донеччини – ОВА
Понеділок, 19 грудня 2022, 08:46
За минулу добу окупанти вбили 3 мирних жителів Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Джерело: Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 18 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 у Торському".
Деталі: За його словами¸ це 4 людини в області дістали поранення.
Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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