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Оккупанты за сутки убили 3 мирных жителей Донетчины - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 19 декабря 2022, 08:46
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГСЧС

За минувшие сутки оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области, сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 18 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Торском".

 

Детали: По его словам¸ это 4 человека в области получили ранения.

Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойна
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