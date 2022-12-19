Оккупанты за сутки убили 3 мирных жителей Донетчины - ОВА

За минувшие сутки оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области, сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 18 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Торском".

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Детали: По его словам¸ это 4 человека в области получили ранения.

Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.