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Сунак їде у Латвію на саміт військової групи 10 країн, де виступить Зеленський

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 07:51
Сунак їде у Латвію на саміт військової групи 10 країн, де виступить Зеленський
РІШІ СУНАК. ФОТО GETTYIMAGES.COM

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрінеться зі своїми колегами з країн Скандинавії, Балтії та Нідерландів на саміті Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у столиці Латвії Ризі в понеділок, а потім вирушить до Естонії, щоб зустрітися з британськими військами та НАТО.

Про це повідомив британський уряд, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Перед Об’єднаними експедиційними силами, групою на чолі з Британією,  до якої входять Данія, Естонія, Фінляндія та Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція, виступить президент України Володимир Зеленський.

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На саміті Сунак закликатиме лідерів зберегти чи збільшити летальну допомогу, економічну стійкість та політичну підтримку України у її спротиві російському вторгненню.

Заклик прем'єр-міністра пролунає після того, як Велика Британія оголосила, що наступного року поставить Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів у рамках пакету вартістю 250 мільйонів фунтів стерлінгів (305 млн доларів).

Сунак також обговорить підтримку Фінляндії та Швеції напередодні їхнього вступу до НАТО та розширення масштабів спільних навчань для подальшого зміцнення альянсу Об’єднаних експедиційних сил .

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Очікується, що після саміту Сунак зустрінеться з прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем, а потім вирушить до Естонії, щоб зустрітися з військовослужбовцями Великої Британії та НАТО, які несуть службу на східному фланзі військового альянсу на кордоні з Росією.

Сунак підпише угоду про технологічне партнерство з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас для зміцнення технологічних зв'язків та підтримки нової цифрової інфраструктури, йдеться у заяві британського уряду.

Нагадаємо, минулого тижня Ріші Сунак розпорядився здійснити аудит, що оцінить вплив британської військової допомоги на хід повномасштабної війни в Україні.

Аудит передбачає, що в уряді на основі наявних даних Сунаку підготують звіт із оцінкою того, як розвиваються події у війні в Україні та яке значення має військова допомога Лондона Києву.

Теми: СунакВелика БританіявійнаЗеленський
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