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Сунак едет в Латвию на саммит военной группы 10 стран, где выступит Зеленский

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 07:51
Сунак едет в Латвию на саммит военной группы 10 стран, где выступит Зеленский
РИШИ СУНАК. ФОТО GETTYIMAGES.COM

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится со своими коллегами из стран Скандинавии, Балтии и Нидерландов на саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF) в столице Латвии Риге в понедельник, а затем отправится в Эстонию, чтобы встретиться с британскими войсками и НАТО.

Об этом сообщило британское правительство, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Перед Объединенными экспедиционными силами, группой во главе с Британией, в которую входят Дания, Эстония, Финляндия и Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция, выступит президент Украины Владимир Зеленский.

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На саммите Сунак будет призывать лидеров сохранить или увеличить летальную помощь, экономическую устойчивость и политическую поддержку Украины в ее сопротивлении российскому вторжению.

Призыв премьер-министра прозвучит после того, как Великобритания объявила, что в следующем году поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках пакета стоимостью 250 миллионов фунтов стерлингов (305 млн долларов).

Сунак также обсудит поддержку Финляндии и Швеции накануне их вступления в НАТО и расширение масштабов совместных учений для дальнейшего укрепления альянса Объединенных экспедиционных сил.

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Ожидается, что после саммита Сунак встретится с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, а затем отправится в Эстонию, чтобы встретиться с военнослужащими Великобритании и НАТО, которые несут службу на восточном фланге военного альянса на границе с Россией.

Сунак подпишет соглашение о технологическом партнерстве с премьер-министром Эстонии Каей Каллас для укрепления технологических связей и поддержки новой цифровой инфраструктуры, говорится в заявлении британского правительства.

Напомним, на прошлой неделе Риши Сунак распорядился провести аудит, который оценит влияние британской военной помощи на ход полномасштабной войны в Украине.

Аудит предусматривает, что в правительстве на основе имеющихся данных Сунака подготовят отчет с оценкой того, как развиваются события в войне в Украине и какое значение имеет военная помощь Лондона Киеву.

Темы: СунакВеликобританиявойнаЗеленский
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