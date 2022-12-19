Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сунак едет в Латвию на саммит военной группы 10 стран, где выступит Зеленский

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 08:51
РИШИ СУНАК. ФОТО GETTYIMAGES.COM

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится со своими коллегами из стран Скандинавии, Балтии и Нидерландов на саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF) в столице Латвии Риге в понедельник, а затем отправится в Эстонию, чтобы встретиться с британскими войсками и НАТО.

Об этом сообщило британское правительство, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Перед Объединенными экспедиционными силами, группой во главе с Британией, в которую входят Дания, Эстония, Финляндия и Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция, выступит президент Украины Владимир Зеленский.

На саммите Сунак будет призывать лидеров сохранить или увеличить летальную помощь, экономическую устойчивость и политическую поддержку Украины в ее сопротивлении российскому вторжению.

Призыв премьер-министра прозвучит после того, как Великобритания объявила, что в следующем году поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках пакета стоимостью 250 миллионов фунтов стерлингов (305 млн долларов).

Сунак также обсудит поддержку Финляндии и Швеции накануне их вступления в НАТО и расширение масштабов совместных учений для дальнейшего укрепления альянса Объединенных экспедиционных сил.

Ожидается, что после саммита Сунак встретится с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, а затем отправится в Эстонию, чтобы встретиться с военнослужащими Великобритании и НАТО, которые несут службу на восточном фланге военного альянса на границе с Россией.

ВИДЕО ДНЯ

Сунак подпишет соглашение о технологическом партнерстве с премьер-министром Эстонии Каей Каллас для укрепления технологических связей и поддержки новой цифровой инфраструктуры, говорится в заявлении британского правительства.

Напомним, на прошлой неделе Риши Сунак распорядился провести аудит, который оценит влияние британской военной помощи на ход полномасштабной войны в Украине.

Аудит предусматривает, что в правительстве на основе имеющихся данных Сунака подготовят отчет с оценкой того, как развиваются события в войне в Украине и какое значение имеет военная помощь Лондона Киеву.

Темы: СунакВеликобританиявойнаЗеленский
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США обвинили ООН в нежелании расследовать использование РФ иранских беспилотников в Украине

Зеленский призвал власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу

"Венецианка" рекомендует изменить законопроект о КСУ в редакции, которую поддерживают эксперты

В Киеве из-за сложной ситуации с электричеством без тепла могут быть 144 дома

В СНБО и ГУР прокомментировали тет-а-тет диктаторов Путина и Лукашенко

Нардеп Янченко уходит из "Слуги народа" из-за разборок главы партии Шуляк с раненым бойцом

Все новости...
Сунак
Зеленский обсудил с Сунаком "формулу мира", вопросы обороны и энергетики
Премьер Британии допускает увеличение военной помощи Украине – Reuters
Сунак рассказал, что сказал бы Путину, если бы тот приехал на G20
Последние новости
08:18
Часть красной ветки метро Киева не работает из-за перепадов напряжения
08:06
Трамп говорит, что решение об уголовных обвинениях в отношении него делает его сильнее
07:25
ВСУ отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – Генштаб
06:50
Участие Беларуси в войне против Украины остается маловероятным – ISW
05:33
США следят за российскими войсками в Беларуси – Белый дом
04:50
"Передовые позиции", которые посещал Шойгу, оказались на севере Крыма – СМИ
03:55
США обвинили ООН в нежелании расследовать использование РФ иранских беспилотников в Украине
02:13
Президент Финляндии о заявлении Макрона: гарантии безопасности нужны не РФ, а ее соседям
02:02
Оккупанты нанесли 83 удара по пограничью Сумщины
01:31
Зеленский попросил у стран Северной Европы больше оружия
Все новости...