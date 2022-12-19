Болгарія почала розслідування щодо проросійських воєнізованих формувань

Прокуратура Софії наказала контррозвідці країни розпочати розслідування діяльності проросійських воєнізованих формувань після отримання інформації про те, що ця організація скоїла злочини проти країни.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

BNO Shipka та BND Shipka, дві зареєстровані в Болгарії НУО, перебувають у центрі уваги відомства через їхні зв'язки з так званим військовим союзом "Левскі" та активізацію діяльності в Болгарії після російської анексії Криму у 2014 році.

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Згідно з дослідженням Bellingcat, ці дві групи пропонують добровольцям спеціалізовану підготовку, яку проводять колишні російські інструктори спецназу, ведуть антиєвропейську та антинатівську пропаганду, а також пропагують нелегітимне антиурядове повстання, заборону політичних партій та поширюють расистські і антисемітські теорії змови.

Крім того, що вони відкрито заявляли про свій намір змінити конституційний лад країни, вони також організували полювання на сирійських іммігрантів на горі Странджа під час першої кризи біженців та активно розповсюджували фейкові новини під час пандемії.

"Ми захищаємо інтереси наших європейських та євроатлантичних партнерів. Ми не можемо допустити зловмисного російського впливу в Болгарії", - прокоментував головний прокурор Іван Гешев. При цьому його відомство пообіцяло, що більше інформації буде надано після завершення розслідування.

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Чоловік під псевдонімом лейтенант Вальтер Калашніков стверджує, що є лідером цих організацій. Його справжнє ім'я - Дончо Русєв, і, згідно з публічною інформацією, він народився 1959 року в селі Булгарово, закінчив сержантську школу в Шумені і до 1981 року служив сержантом у танковій дивізії в Айтосі.

У 1996 році Русєв фігурував як власник охоронної компанії Walter Catani, яка хвалилася тим, що "скликала" у Болгарії зустріч лідерів глобального безпекового тресту за участю колишніх офіцерів Моссада, КДБ та ЦРУ.

Русєв також мав багато інших бізнес-підприємств, таких як газета, секс-шоп, інвестиційні консультації та криптовалюти, більшість з яких зазнали невдачі.

Він також пов'язаний зі сторінкою у Facebook під назвою "Болгарія та Росія - одна історія, одна мова, одна віра, один народ", яка використовується проросійською популістською партією "Відродження" для поширення передвиборних повідомлень та реклами.

Нагадаємо, 16 грудня парламент Болгарії остаточно схвалив угоду про постачання зброї Україні.