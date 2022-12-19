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Болгария начала расследование в отношении пророссийских военизированных формирований

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 09:14
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Прокуратура Софии приказала контрразведке страны начать расследование деятельности пророссийских военизированных формирований после получения информации о том, что эта организация совершила преступления против страны.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

BNO Shipka и BND Shipka, две зарегистрированные в Болгарии НПО, находятся в центре внимания ведомства из-за их связи с так называемым военным союзом "Левски" и активизацией деятельности в Болгарии после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Согласно исследованию Bellingcat, эти две группы предлагают добровольцам специализированную подготовку, которую проводят бывшие российские инструкторы спецназа, ведут антиевропейскую и антинатовскую пропаганду, а также пропагандируют нелегитимное антиправительственное восстание, запрет политических партий и распространяют расистские и антисемитские теории заговора.

Кроме того, что они открыто заявляли о своем намерении изменить конституционный строй страны, они также организовали охоту на сирийских иммигрантов на горе Странджа во время первого кризиса беженцев и активно распространяли фейковые новости во время пандемии.

"Мы защищаем интересы наших европейских и евроатлантических партнеров. Мы не можем допустить злонамеренного российского влияния в Болгарии", - прокомментировал главный прокурор Иван Гешев. При этом его ведомство пообещало, что больше информации будет предоставлено после завершения расследования.

Мужчина под псевдонимом лейтенант Вальтер Калашников утверждает, что является лидером этих организаций. Его настоящее имя - Дончо Русев, и, согласно публичной информации, он родился в 1959 году в деревне Булгарово, окончил сержантскую школу в Шумене и до 1981 года служил сержантом в танковой дивизии в Айтосе.

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В 1996 году Русев фигурировал как владелец охранной компании Walter Catani, которая хвасталась тем, что "созвала" в Болгарии встречу лидеров глобального треста по безопасности с участием бывших офицеров Моссада, КГБ и ЦРУ.

Русев также имел много других бизнес-предприятий, таких как газета, секс-шоп, инвестиционные консультации и криптовалюты, большинство из которых потерпели неудачу. 

Он также связан со страницей в Facebook под названием "Болгария и Россия - одна история, один язык, одна вера, один народ", которая используется пророссийской популистской партией "Возрождение" для распространения предвыборных сообщений и рекламы.

Напомним, 16 декабря парламент Болгарии окончательно одобрил соглашение о поставках оружия Украине.

Темы: БолгарияРосcиявойна
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