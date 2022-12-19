Болгария начала расследование в отношении пророссийских военизированных формирований

Прокуратура Софии приказала контрразведке страны начать расследование деятельности пророссийских военизированных формирований после получения информации о том, что эта организация совершила преступления против страны.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

BNO Shipka и BND Shipka, две зарегистрированные в Болгарии НПО, находятся в центре внимания ведомства из-за их связи с так называемым военным союзом "Левски" и активизацией деятельности в Болгарии после российской аннексии Крыма в 2014 году.

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Согласно исследованию Bellingcat, эти две группы предлагают добровольцам специализированную подготовку, которую проводят бывшие российские инструкторы спецназа, ведут антиевропейскую и антинатовскую пропаганду, а также пропагандируют нелегитимное антиправительственное восстание, запрет политических партий и распространяют расистские и антисемитские теории заговора.

Кроме того, что они открыто заявляли о своем намерении изменить конституционный строй страны, они также организовали охоту на сирийских иммигрантов на горе Странджа во время первого кризиса беженцев и активно распространяли фейковые новости во время пандемии.

"Мы защищаем интересы наших европейских и евроатлантических партнеров. Мы не можем допустить злонамеренного российского влияния в Болгарии", - прокомментировал главный прокурор Иван Гешев. При этом его ведомство пообещало, что больше информации будет предоставлено после завершения расследования.

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Мужчина под псевдонимом лейтенант Вальтер Калашников утверждает, что является лидером этих организаций. Его настоящее имя - Дончо Русев, и, согласно публичной информации, он родился в 1959 году в деревне Булгарово, окончил сержантскую школу в Шумене и до 1981 года служил сержантом в танковой дивизии в Айтосе.

В 1996 году Русев фигурировал как владелец охранной компании Walter Catani, которая хвасталась тем, что "созвала" в Болгарии встречу лидеров глобального треста по безопасности с участием бывших офицеров Моссада, КГБ и ЦРУ.

Русев также имел много других бизнес-предприятий, таких как газета, секс-шоп, инвестиционные консультации и криптовалюты, большинство из которых потерпели неудачу.

Он также связан со страницей в Facebook под названием "Болгария и Россия - одна история, один язык, одна вера, один народ", которая используется пророссийской популистской партией "Возрождение" для распространения предвыборных сообщений и рекламы.

Напомним, 16 декабря парламент Болгарии окончательно одобрил соглашение о поставках оружия Украине.