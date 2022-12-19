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ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів та ворожу ППО

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 19 грудня 2022, 08:16
ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів та ворожу ППО
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЗСУ

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 520 російських окупантів, п’ять ворожих артсистем та одну систему ППО

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 98 800 (+520) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2 988 (+1) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 5 969 (+6) од;
  • артилерійських систем – 1 953 (+5) од;
  • РСЗВ  – 410 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 212 (+1) од;
  • літаків – 281 (+0) од;
  • гелікоптерів – 264 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 592 (+13) од;
  • спеціальна техніка ‒ 175 (+1).

Дані уточнюються.

Теми: ППОЗбройні силивійна
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