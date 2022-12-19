ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів та ворожу ППО
Понеділок, 19 грудня 2022, 08:16
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 520 російських окупантів, п’ять ворожих артсистем та одну систему ППО
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 98 800 (+520) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2 988 (+1) од;
- бойових броньованих машин ‒ 5 969 (+6) од;
- артилерійських систем – 1 953 (+5) од;
- РСЗВ – 410 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 212 (+1) од;
- літаків – 281 (+0) од;
- гелікоптерів – 264 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);
- крилаті ракети ‒ 653 (+0);
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 592 (+13) од;
- спеціальна техніка ‒ 175 (+1).
Дані уточнюються.