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ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів та ворожу ППО

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 19 грудня 2022, 09:16
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЗСУ

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 520 російських окупантів, п’ять ворожих артсистем та одну систему ППО

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 98 800 (+520) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2 988 (+1) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 5 969 (+6) од;
  • артилерійських систем – 1 953 (+5) од;
  • РСЗВ  – 410 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 212 (+1) од;
  • літаків – 281 (+0) од;
  • гелікоптерів – 264 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 592 (+13) од;
  • спеціальна техніка ‒ 175 (+1).

Дані уточнюються.

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Теми: ППОЗбройні силивійна
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