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ВСУ за сутки уничтожили более 500 оккупантов и вражескую ПВО

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 08:16
ВСУ за сутки уничтожили более 500 оккупантов и вражескую ПВО
Иллюстративное фото ВСУ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 520 российских оккупантов, пять вражеских артсистем и одну систему ПВО

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.12 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 98 800 (+520) человек ликвидировано;
  • танков –  2 988 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 5 969 (+6) ед;
  • артиллерийских систем – 1 953 (+5) ед;
  • РСЗО – 410 (+0) ед;
  • средства ПВО – 212 (+1) ед;
  • самолетов – 281 (+0) ед;
  • вертолетов – 264 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8);
  • крылатые ракеты – 653 (+0);
  • корабли / катера – 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 592 (+13) ед;
  • специальная техника – 175 (+1).

Данные уточняются.

Темы: ПВОВооруженные силывойна
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