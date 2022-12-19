ВСУ за сутки уничтожили более 500 оккупантов и вражескую ПВО
Понедельник, 19 декабря 2022, 08:16
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 520 российских оккупантов, пять вражеских артсистем и одну систему ПВО
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.12 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 98 800 (+520) человек ликвидировано;
- танков – 2 988 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 5 969 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 1 953 (+5) ед;
- РСЗО – 410 (+0) ед;
- средства ПВО – 212 (+1) ед;
- самолетов – 281 (+0) ед;
- вертолетов – 264 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8);
- крылатые ракеты – 653 (+0);
- корабли / катера – 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 592 (+13) ед;
- специальная техника – 175 (+1).
Данные уточняются.