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Президент Естонії пояснив, що вважатиме миром в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 09:35
Алар Карі, скриншот

Глава естонської держави Алар Каріс пояснив, за яких умов він вважатиме дійсним мир в Україні. 

Про це він висловився перед від’їздом на зустріч лідерів військової групи 10 країн у Ризі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Каріс наголосив, що наразі про будь-який мир або припинення вогню на території України поки що говорити не доводиться. А зараз найголовніше - надати військову допомогу Україні, щоб вона виграла цю війну.

"Мир можливий тільки тоді, коли агресія повністю зазнає поразки і військові злочинці постануть перед судом", - додав президент Естонії.

У центрі уваги зустрічі 10 держав у Ризі стануть агресія Росії проти України, регіональна безпека і зміцнення колективної оборони в НАТО.

Очікується, що на саміті глава британського уряду Ріші Сунак закликатиме лідерів зберегти чи збільшити летальну допомогу, економічну стійкість та політичну підтримку України у її спротиві російському вторгненню.

За повідомленнями преси, на зустрічі виступить президент України Володимир Зеленський.

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Теми: Естоніявійна
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