Президент Эстонии объяснил, что будет считать миром в Украине

Глава эстонского государства Алар Карис объяснил, при каких условиях он будет считать действительным мир в Украине.

Об этом он высказался перед отъездом на встречу лидеров военной группы 10 стран в Риге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Карис отметил, что о каком-либо мире или прекращении огня на территории Украины говорить пока не приходится. И сейчас самое главное - оказать военную помощь Украине, чтобы она выиграла эту войну.

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"Мир возможен только тогда, когда агрессия полностью потерпит поражение и военные преступники предстанут перед судом", - добавил президент Эстонии.

В центре внимания встречи 10 государств в Риге станут агрессия России против Украины, региональная безопасность и укрепление коллективной обороны в НАТО.

Ожидается, что на саммите глава британского правительства Риши Сунак будет призывать лидеров сохранить или увеличить летальную помощь, экономическую устойчивость и политическую поддержку Украины в ее сопротивлении российскому вторжению.

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По сообщениям прессы, на встрече выступит президент Украины Владимир Зеленский.