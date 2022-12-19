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Німці пожертвували благодійникам "Карітас" рекордний 71 млн євро для України

"Європейська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 09:29
Німці пожертвували благодійникам Карітас рекордний 71 млн євро для України
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Війна в Україні викликала безпрецедентний обсяг пожертв у Німеччині католицькій благодійній організації "Карітас Інтернешнл" у зв’язку з однією кризовою ситуацією.

Про це у німецькій асоціації "Карітас" у Фрайбурзі повідомили агентству DPA, пише "Європейська правда".

Станом на сьогодні близько 71 мільйона євро було зібранодля надання надзвичайної допомоги Україні. Це більше, ніж було пожертвовано на допомогу після катастрофи цунамі у Південній Азії у 2004 році.

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Робота "Карітас" в Україні включає розподіл продуктів харчування та питної води.

Як повідомлялося днями, у Німеччині зростає схвалення постачання танків в Україну.

Зараз 48% виступають за постачання танків Україні. 41% німців проти, у листопаді цей показник був 47%. Найбільше підтримують постачання танків прихильники партії "Зелених" (70%), найменше – ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (12%).

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Теми: НімеччинаУкраїнавійна
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