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Немцы пожертвовали благотворителям "Каритас" рекордный 71 млн евро для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 09:29
Немцы пожертвовали благотворителям Каритас рекордный 71 млн евро для Украины
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Война в Украине вызвала беспрецедентный объем пожертвований в Германии католической благотворительной организации "Каритас Интернешнл" в связи с одной кризисной ситуацией.

Об этом в немецкой ассоциации "Каритас" во Фрайбурге сообщили агентству DPA, пишет "Европейская правда".

По состоянию на сегодня около 71 миллиона евро было собрано для оказания чрезвычайной помощи Украине. Это больше, чем было пожертвовано на помощь после катастрофы цунами в Южной Азии в 2004 году.

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Работа "Каритас" в Украине включает распределение продуктов питания и питьевой воды.

Как сообщалось на днях, в Германии растет одобрение поставки танков в Украину.

Сейчас 48% выступают за поставку танков Украине. 41% немцев против, в ноябре этот показатель был 47%. Больше всего поддерживают поставки танков сторонники партии "Зеленых" (70%), меньше всего - ультраправой "Альтернативы для Германии" (12%).

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Темы: ГерманияУкраинавойна
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