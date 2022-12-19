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Росіяни знову обстріляли Херсонську ОВА

Альона Мазуренко Понеділок, 19 грудня 2022, 10:52

Російські окупанти знову атакували центр Херсона, ворог вдарив в будівлю Херсонської ОВА.

Джерело: "Суспільне", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно: "Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА".

Деталі: Керівник пресофісу ОВА Толоконніков розповів, що це уже другий російський обстріл вранці 19 грудня.

За його словами, ймовірно, російські окупанти обстрілювали ОВА з "Градів", загиблих та поранених немає.

 
 
 
 

Нагадаємо: 

  • Вранці 18 грудня російські загарбники обстріляли центр Херсона, у результаті чого 3 людей отримали поранення.
  • Минулого тижня 14 і 15 грудня росіяни двічі атакували центр Херсона. Тоді в будівлі ОВА були пошкоджені два поверхи.

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Теми: ХерсонобстрілРосіяокупація
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