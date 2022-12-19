Росіяни знову обстріляли Херсонську ОВА
Понеділок, 19 грудня 2022, 09:52
Російські окупанти знову атакували центр Херсона, ворог вдарив в будівлю Херсонської ОВА.
Джерело: "Суспільне", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Дослівно: "Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА".
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Деталі: Керівник пресофісу ОВА Толоконніков розповів, що це уже другий російський обстріл вранці 19 грудня.
За його словами, ймовірно, російські окупанти обстрілювали ОВА з "Градів", загиблих та поранених немає.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 18 грудня російські загарбники обстріляли центр Херсона, у результаті чого 3 людей отримали поранення.
- Минулого тижня 14 і 15 грудня росіяни двічі атакували центр Херсона. Тоді в будівлі ОВА були пошкоджені два поверхи.