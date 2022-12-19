Росіяни знову обстріляли Херсонську ОВА

Російські окупанти знову атакували центр Херсона, ворог вдарив в будівлю Херсонської ОВА.

Джерело: "Суспільне", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно: "Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА".

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Деталі: Керівник пресофісу ОВА Толоконніков розповів, що це уже другий російський обстріл вранці 19 грудня.

За його словами, ймовірно, російські окупанти обстрілювали ОВА з "Градів", загиблих та поранених немає.

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