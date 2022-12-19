Россияне снова обстреляли Херсонскую ОГА
Понедельник, 19 декабря 2022, 10:52
Российские оккупанты снова атаковали центр Херсона, враг ударил в здание Херсонской ОГА.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Дословно: "Очередная атака на центр города. Снова повреждено здание Херсонской ОГА".
Детали: Руководитель пресс-офиса ОВА Толоконников рассказал, что это уже второй российский обстрел утром 19 декабря.
По его словам, вероятно, российские оккупанты обстреливали ОВА из "Градов", погибших и раненых нет.
Напомним:
- Утром 18 декабря российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего 3 человека получили ранения.
- На прошлой неделе 14 и 15 декабря россияне дважды атаковали центр Херсона. Тогда в здании ОВА были повреждены два этажа.
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