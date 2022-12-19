Россияне снова обстреляли Херсонскую ОГА

Российские оккупанты снова атаковали центр Херсона, враг ударил в здание Херсонской ОГА.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "Очередная атака на центр города. Снова повреждено здание Херсонской ОГА".

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Детали: Руководитель пресс-офиса ОВА Толоконников рассказал, что это уже второй российский обстрел утром 19 декабря.

По его словам, вероятно, российские оккупанты обстреливали ОВА из "Градов", погибших и раненых нет.

Напомним:

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