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Россияне снова обстреляли Херсонскую ОГА

Алена МазуренкоПонедельник, 19 декабря 2022, 10:52

Российские оккупанты снова атаковали центр Херсона, враг ударил в здание Херсонской ОГА.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "Очередная атака на центр города. Снова повреждено здание Херсонской ОГА".

Детали: Руководитель пресс-офиса ОВА Толоконников рассказал, что это уже второй российский обстрел утром 19 декабря.

По его словам, вероятно, российские оккупанты обстреливали ОВА из "Градов", погибших и раненых нет.

 
 
 
 

Напомним: 

  • Утром 18 декабря российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего 3 человека получили ранения.
  • На прошлой неделе 14 и 15 декабря россияне дважды атаковали центр Херсона. Тогда в здании ОВА были повреждены два этажа.

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Темы: ХерсонобстрелРосcияоккупация
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