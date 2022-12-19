У Польщі ведуть розслідування через вибух гранатомета, подарованого начальнику поліції в Україні

У Польщі ведуть розслідування через вибух гранатомета, подарованого начальнику польської поліції Ярославу Шимчику українськими колегами.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Розслідування ведеться у зв’язку з "неумисним спричиненням вибуху, що загрожував життю багатьох людей". За такою кваліфікацією може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Сам Ярослав Шимчик проходитиме у справі як постраждалий і його допитають як свідка, проте не виключено, що з ходом розслідування на нього покладуть певну частку відповідальності за інцидент. Слідство, серед іншого, буде встановлювати, наскільки поліція діяла згідно з передбаченими процедурами після інциденту. Експерти з’ясовують, чому подарований гранатомет міг вибухнути.

В інтерв’ю Rzeczpospolita Шимчик повторив, що отримав запевнення від української сторони, що вибухових речовин у гранатометі немає і це фактично металобрухт. З цих причин він не декларував цей подарунок на кордоні на зворотному шляху. "У нашому розумінні це була вже не зброя, а дві порожні труби гранатомета", - пояснив він.

На запитання про те, чи подаватиме він у відставку, начальник поліції сказав, що не бачить причини для цього, якщо так не вирішать у міністерстві внутрішніх справ.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що у будівлі Головного управління поліції вибухнув "подарунок з України". Ярослав Шимчик розповів, що вибух стався, коли він переміщував гранатомети у своєму кабінеті.

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Військові експерти кажуть, що такий гранатомет не міг вистрілити сам собою - якщо тільки він не був пошкоджений. Але також можливо, що начальник поліції міг натиснути на якусь частину пускової трубки, яка не була ретельно перевірена.